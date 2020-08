MANCA IL CAS DI APRILE E MAGGIO, GLI INQUILINI ERP CHIEDONO DI ACCELERARE LE PROCEDURE

Il Comitato Inquilini E.R.P. della Provincia di Teramo vuole ancora una volta mettere in evidenza le problematiche legate ai ritardi sull'erogazione del Contributo per l'Autonoma Sistemazione alle famiglie sfollate. In data 23 Luglio la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile, ha disposto il pagamento a favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che risultano in regola con la rendicontazione delle spese sostenute, il pagamento del CAS relativamente alle mensilità di Aprile e Maggio 2020: ad oggi non abbiamo ancora la certezza sui tempi di esecuzione dei mandati di pagamento da parte del Comune di Teramo e purtroppo raccogliamo ogni giorno richieste di aiuto di famiglie in evidente stato di difficoltà.

In un momento storico delicato nel quale quotidianamente sentiamo parlare di sostegno economico globale ai popoli colpiti dalla pandemia, ancora una volta abbiamo la sensazione che gli sfollati siano stati lasciati indietro; a quasi quattro anni dal sisma tutto ciò è inaccettabile ed è lecito pensare che ci si adoperi fattivamente per cercare di accelerare le procedure per l'erogazione dei contributi.