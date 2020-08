SUL SITO DEL COMUNE DI TERAMO C'E' L'AVVISO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER IL REFERENDUM

L’assessore ai Servizi Demografici Ilaria De Sanctis, ricorda che è stato emanato l’Avviso pubblico per la nomina di scrutatori al referendum costituzionale confermativo del 20 e 21 settembre 2020.

I cittadini già iscritti all’Albo degli scrutatori che intendono candidarsi ad espletare le funzioni di scrutatore, devono presentare l’apposita domanda, redatta secondo le modalità dell’Avviso pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione “Comunicazioni dai Settori”, entro il prossimo 14 Agosto.

Qualora le domande dovessero risultare in numero superiore a quello occorrente, si procederà al sorteggio pubblico tra gli iscritti all'Albo che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall’avviso, inserendo quelli in eccesso nell'elenco dei supplenti. Diversamente, nell'ipotesi in cui dovessero risultare insufficienti, per i posti mancanti si procederà al sorteggio degli scrutatori attingendo tra tutti gli altri iscritti all’Albo.

L'esclusione dalla selezione ha luogo per i seguenti motivi:

1. Domande pervenute fuori dai termini previsti nel presente avviso;

2. domande prive di sottoscrizione ;

3. candidato non in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso;

4. mancata iscrizione all'Albo unico degli scrutatori del Comune di Teramo;

5. mancato allegato del documento di identità in corso di validità;

La commissione procederà alla nomina degli scrutatori tra il 25° e 20° giorno antecedente la data delle votazioni. La nomina avverrà in pubblica seduta.

Gli interessati, per ulteriori chiarimenti, potranno rivolgersi all'Ufficio Elettorale – Responsabile del procedimento: Dott. Adalberto Di Giustino (0861/324327), durante l’orario di apertura al pubblico, ossia:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:00;

- mercoledì chiuso;

- martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.