TORTORETO, ROSSO SEMAFORICO DA OGGI ATTIVO ALL'INCROCIO TRA VIA TRIESTE E VIA SAN GIOVANNI

Il comune di Tortoreto rende noto che da oggi, 8 Agosto è attivo il sistema di rilevamento del passaggio con il rosso all'incrocio SS16-Via Trieste e all’incrocio SP8-Via San Giovanni. Con l'installazione dei dispositivi automatici per il rilevamento del passaggio dei veicoli con semaforo rosso si intende accrescere le condizioni di sicurezza della circolazione lungo le due arterie caratterizzate da intenso traffico.

In prossimità degli impianti di rilevamento delle infrazioni è stata installata una specifica segnaletica verticale di "preavviso", in entrambi i sensi di marcia per informare l'utente della strada, nella fase di avvicinamento all'incrocio, della presenza del dispositivo.

I dispositivi fungeranno altresì da opportuno deterrente per i comportamenti scorretti tenuti da alcuni conducenti, qualora non rispettassero il rosso della lanterna semaforica della propria corsia.

Le infrazioni saranno tracciate con n. 6 fotogrammi e n. 15 secondi di video.

I dispositivi sanzioneranno i conducenti/proprietari di veicoli sorpresi ad impegnare l'incrocio quando il semaforo proietta luce rossa nella loro direzione.

Va segnalato che l’impianto semaforico sarà tarato in modo che prima dell’accensione del rosso la luce gialla resti accesa per una durata superiore a 4 secondi.

Non è stato possibile posizionare un display luminoso che avverte il conducente dei secondi residui di luce gialla in quanto in quanto, secondo l’art. 2 del decreto delle Infrastrutture e Trasporti del 27/472017, contenente l’ambito di applicazione dei dispositivi finalizzati al tempo residuo, non può essere installato sulle lanterne semaforiche veicolari normali, che regolano il transito in intersezioni tra strade con una corsia per senso di marcia , con attraversamenti pedonali e ciclabili.

L’eventuale sanzione notificata con apposito verbale sarà verificabile attraverso la visualizzazione online dei fotogrammi sulla homepage del sito istituzionale del comune di Tortoreto.

Si raccomanda la dovuta prudenza a tutti i conducenti al fine di non mettere a repentaglio la propria e l’altrui vita.