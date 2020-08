I SINDACATI SODDISFATTI PER L'ASSEMBLEA DEI SINDACI: IN DISCUSSIONE IL FUTURO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sono soddisfatti dell'assemblea dei sindaci che si è svolta ieri a Teramo. In discussione è il futuro della provincia di Teramo sulla quale si è stretta la giusta convergenza. I tempi come noto sono: sicurezza, l'economia, l'infrastrutture, l'energia, rete idrica, la sanità, le aree interne, il turismo, l'industria solo per citarne alcuni.

ASCOLTA BENINTENDI E TIMOTEO