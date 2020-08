VIDEO / LA COPPA INTERAMNIA SVELA IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI PER I 50 ANNI...A SETTEMBRE

Per festeggiare i 50 anni della Coppa Interamnia, dopo il fermo per causa Covid 19, il patron Gigi Montauti riunirà Enti, Associazioni e amici della Coppa a settembre. In questa occasione sarà svelato il programma che sarà svolto nel 2023.

ASCOLTA QUI MONTAUTI