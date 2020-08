FOTO/ SI IMPIGLIA IN UNA RETE, AIRONE MESSO IN SALVO DAI VIGILI DEL FUOCO

Nel corso della mattinata di oggi, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi ha effettuato un intervento per il salvataggio di un airone. Un turista lo aveva liberato poco prima da alcune reti in cui si era impigliato, ma, benché ferito ad un'ala, era riuscito a raggiungere una barchetta in disuso, abbandonata su un tratto di spiaggia data in concessione al camping "Paradiso" di Cologna Spiaggia. Per poterlo recuperare, un'altra turista ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, attraverso la centrale operativa del 115. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno recuperato il volatile all'interno della barchetta e dopo averlo dissetato, lo hanno posizionato all'interno di uno scatolone e dato in consegna alla donna che aveva richiesto l'intervento, in attesa dell'arrivo sul posto dei Carabinieri Forestali. I militari lo hanno prelevato poco dopo, per poi trasferirlo in un centro specializzato per la cura e il recupero di volatili feriti.