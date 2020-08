LA DISCOTECA IL GATTOPARDO RIMANE APERTA NONOSTANTE L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ’, IL SINDACO SI RIVOLGE AL PREFETTO E ALLE FORZE DELL’ORDINE

In barba all'ordinanza del comune, ieri sera la discoteca Il Gattopardo è rimasta aperta, su tutte le furie il sindaco Casciotti che scrive"

"L' inosservanza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione e' fatto grave e di tale comportamento i destinatari si assumeranno le responsabilità. L'Amministrazione non arretrera' di un passo rispetto al percorso intrapreso del rispetto della legalità,.

Si resta in attesa di circostanziata relazione delle forze dell'ordine, impegnate sul territorio nell'espletamento del proprio dovere e si informera' S. E. il Prefetto di Teramo dell'accaduto. Alba Adriatica ed il suo Sindaco non sono contrari al divertimento ma lo stesso deve essere assicurato osservando le norme a tutela degli stessi operatori economici, dei giovani e della salute pubblica e nel rispetto per la Città."

Sul posto le forze dell'ordine. Presto ci saranno denunce e nuovi provvedimenti.