“IL GATTOPARDO NON HA RICEVUTO ALCUNA NOTIFICA DI UN’ORDINANZA DI CHIUSURA”

dall'avvocato Roberto Antenucci (nella foto) riceviamo e pubblichiamo

All’esito delle notizie che si rincorrono sui giornali e sui social in merito alla questione Gattopardo, nonché alle dichiarazioni del Sindaco della cittadina albense, corre l’obbligo di replicare e specificare come i titolari della discoteca abbiano dato seguito alla serata in programma non avendo ricevuto alcuna notifica di alcun provvedimento dal valore legale.

Nella mattinata di lunedì l’amministratore della società si recherà nella sede del municipio al fine di avere contezza della situazione reale.

Pare opportuno ricordare infine come la discoteca abbia appena finito di scontare i venti giorni di chiusura imposti dal questore di Teramo.