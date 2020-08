SCUOLA, ANALISI GRATUITA E VOLONTARIA, DAL 24 AGOSTO, SU OLTRE 18 MILA INSEGNANTI. TAMPONE IN 48 ORE

Sempre più vicino il ritorno in classe per milioni di studenti e non solo. Il Ministero della Salute, con circolare 8722 del 7 agosto 2020, ha fornito indirizzi operativi per l’esecuzione – su base volontaria – dei test sierologici sul personale docente e non docente operante.

I test saranno eseguiti dai Medici di Medicina Generale, a partire dal 24 agosto 2020 e sino ad una settimana prima che inizino le attività didattiche.

I test saranno su base volontaria e gratuiti così come sottolinea il Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola precisando che “saranno adottati i criteri di volontarietà di adesione al test; gratuità dello stesso per l’utenza; svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche”.

Il ministero dell’Istruzione si impegna ad “attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l’opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l’inizio delle attività didattiche e nel corso dell’anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica”.

Qualora il docente risultasse positivo al test sierologico, questi sarà sottoposto al test molecolare (tampone) presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, non oltre le 48 ore dall’esito (positivo) del test sierologico.

I dati relativi ai tamponi positivi eseguiti dai Dipartimenti di Prevenzione dell’ASL saranno trasmessi quotidianamente alla Regione, che provvederà ad inoltrarli all’ISS mediante la predetta piattaforma, avendo cura di evidenziare che trattasi di personale scolastico.

In Abruzzo il test riguarda 18.339 docenti e 5.046 di personale Ata. Le Asl abruzzesi raccoglieranno solo i positivi che poi verranno comunicati alla Regione.