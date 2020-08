TORNA LA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI, ECCO COME

Adesso è ufficiale. Per quest’anno, la Sagra della Porchetta Italica di Campli, la più antica d’Abruzzo, cambia pelle e, nel rispetto delle regole di contrasto e prevenzione del Covid-19, va avanti confermando la sua tradizione. Adesso è ufficiale. Per quest’anno, la Sagra della Porchetta Italica di Campli, la più antica d’Abruzzo, cambia pelle e, nel rispetto delle regole di contrasto e prevenzione del Covid-19, va avanti confermando la sua tradizione.

Nel solco di di borGO! - l’iniziativa promossa con successo dall’amministrazione comunale di Campli per il rilancio turistico e commerciale del Centro Storico e del territorio farnese dopo il lockdown - dal 20 al 23 agosto sarà la volta di #borGO! Edizione “Sagra della Porchetta Italica”.

Grazie alla sinergia tra il Comune di Campli e la Pro Loco Città di Campli, Giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 agosto sarà possibile infatti degustare la storica porchetta italica di Campli nell'atmosfera unica di uno dei borghi più belli d’Italia, attraverso due differenti modalità di prenotazione:

1. opzione Tavolo: per consumare un panino ed una bevanda

2. opzione Menù: per assaporare il menù dei ristoranti

Domenica 23 si rinnoverà la tradizione, con la gara tra i maestri porchettai partecipanti. La giornata sarà esclusivamente dedicata all’assaggio della giuria, con il voto e la proclamazione del maestro porchettaio vincitore della 49a edizione della Sagra della Porchetta Italica.

“Siamo orgogliosi di portare avanti questa grande tradizione anche quest’anno, nonostante tutto. La Sagra della Porchetta Italica di Campli è la sagra più antica d’Abruzzo e, anche per questo motivo, abbiamo una responsabilità in più nel tramandate e non fermare un evento che è parte dell’identità del nostro territorio” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che aggiunge: “Grazie alla sinergia con la Pro Loco Città di Campli, all’impegno del Presidente Pierluigi Tenerelli e alla fortunata esperienza di borGO! daremo vita a tre serate dedicate al nostro prodotto di punta, che è parte dell’offerta turistica di Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, capace di associare al ricco patrimonio culturale e naturale una tradizione gastronomica che affonda le sue radici nella storia”.

Per accedere alla manifestazione sara obbligatoria la prenotazione sul portale httts:// www.borgocampli.it (il portale sarà attivo a partire dalle ore 09:00 di giovedì 13 agosto).

Per tutte le serate in programma, la Cattedrale di Santa Maria in Platea, la Scala Santa e la Casa del Medico e dello Speziale saranno aperte e visitabili in via straordinaria fino alle 23.

