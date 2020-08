DISCOTECA IL GATTOPARDO, INTERVIENE IL SINDACO CASCIOTTI: «DECIDERA' LA MAGISTRATURA SUL RISPETTO MANCATO DELL'ORDINANZA»

A seguito del comunicato stampa diffuso dalla società titolare della discoteca il gattopardo, il Comune di Alba Adriatica puntualizza che l’ordinanza di sospensione è diretta a sanzionare gli abusi nell’uso dell’autorizzazione di polizia la cui legittimità è ancora da accertare all’interno del processo, perché la determinazione del Presidente è stata assunta in via di assoluta urgenza e con riserva delle decisioni finali.

La decisione del Tribunale è sottoposta alla raccomandazione che l’attività di intrattenimento avvenga “nel rigoroso rispetto delle regole che tutelano la salute pubblica da parte della società anche al fine di evitare ulteriori contenziosi con le autorità“.

La notificazione dell'atto, oltre ad essere stata affidata alla posta elettronica certificata equivalente per legge alla raccomandata con avviso di ricevimento, è stata effettuata sempre nella medesima giornata del 07 08. 2020 anche a mezzo messo comunale presso la sede legale della Società. Il provvedimento comunale era pertanto più che noto al destinatario

Sarà la magistratura ordinaria ad accertare se il mancato rispetto dell’ordinanza a seguito della sua integrale notifica configuri o meno un illecito.