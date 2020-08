ALLA DISCOTECA IL GATTOPARDO AL VIA LA CAMPAGNA "NO OUT" CONTRO GLI ALCOLICI AI MINORENNI

Alle polemiche gratuite seguono fatti concreti: Da questa sera la discoteca Il Gattopardo inaugura il nuovo modo di vivere la movida..

Inizia la campagna NO OUT..

Ingresso non consentito ai minorenni

Ingresso non consentito alle persone in stato di alterazione alcolica

Steward specializzati che durante le serate sorveglieranno sul rispetto delle disposizioni anticovid e contribuiranno a regolare l’afflusso e il deflusso a fine serata della clientela.

Prossimamente invece la grande novità: serata evento dedicata esclusivamente ai più giovani, rigorosamente NO ALCOL.

Consumazioni solo analcoliche.

Il progetto messo in campo tende a sensibilizzare e stimolare le nuove generazioni ad apprezzare il divertimento sano, senza sballo.

Questa è la risposta alle recenti polemiche messa in campo dalla nota discoteca i cui titolari si schierano con le autorità per il rispetto e il riconoscimento delle regole e della legalità.