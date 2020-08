A VILLLA FILIANI DI ALBA SI PRESENTA IL LIBRO DUE SECONDI, LA VERA STORIA DI ROBERTA DI LUCA (ANIEP)

Si terrà martedì 18 agosto alle ore 21.00 a Villa Flaiani in via Roma, 32 la presentazione del libro e del disco inserito nello stesso “Due secondi” ispirato alla storia vera di Roberta Di Luca, presidente dell’Aniep, Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili – sezione di Alba Adriatica.

L’incontro culturale promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale con la Biblioteca Comunale, la Pro Loco Spiaggia d’Argento e Artemia nova editrice, prevede la partecipazione dell’autore Osvaldo Di Domenico, della stessa Roberta Di Luca, della psicoterapeuta Antonella Fortuna, dell’operatrice culturale Paola Donatelli, della cantante musicoterapeuta presso asl teramo Nancy Fazzini e del maestro Nicola Di Nardo che hanno cerato, con la collaborazione per uno dei brani del maestro Aldo Laurenzi, un disco che è stato inserito all’interno di “due secondi”. Un PROGETTO UNICO IN ITALIA due mondi artistici che si uniscono per mandare un messaggio di positività speranza e condivisione, grazie a Nicola Convertino che ha inserito il qrcode con il disco all’interno del libro.