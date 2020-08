CORONAVIRUS, DIECI CASI POSITIVI SU RAGAZZI DAI 18 AI 24 ANNI, A TORTORETO IN AUMENTO VIGILANZA E PREVENZIONE

Tredici i nuovi casi accertati nelle ultime ore: di questi, dieci riguardano ragazzi dai 18 ai 24 anni. Si paga il prezzo dell'effetto-vacanze nei paesi a rischio, della movida in Abruzzo. L'attenzione deve tornare ad essere davvero massima...ed invece. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo sale a 3.545. Gli attualmente positivi, in aumento, sono 242. Gli esperti lanciano un appello ai giovani e ai genitori, affinché rispettino le misure di prevenzione.

A Tortoreto c'è un caso di positività al Covid-19: si tratterebbe di un uomo legato agli altri casi dell'Avicoop di Controguerra. Sarebbe asintomatico e sarebbero stati tracciati dalle autorità i suoi contatti. Lo ha comunicato il sindaco Domenico Piccioni sui social, rinnovando poi le raccomandazioni del caso in vista del pienone di Ferragosto: «Siamo ormai nei giorni più affollati. Invito i cittadini e i gentili ospiti a mantenere un atteggiamento responsabile e rispettoso delle disposizioni». Il Comune ha comunque previsto due servizi di vigilanza. Il primo, attraverso tre steward che effettueranno un controllo dinamico, con compiti anche di sensibilizzazione, di giorno sulle spiagge libere fino al 15 settembre. Il primo cittadino ha anche annunciato che il Comune ha avviato la distribuzione gratuita di mascherine, presso l'Info point della rotonda Carducci di sera e presso l'ufficio Iat di via Archimede di giorno.