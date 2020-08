UN GIOVANE SALVA I GIOVANI DOPO IL NOSTRO ARTICOLO: «ABBIAMO TANTI SOGNI, CONTATE DI PIU' SU DI NOI»

C’è un insegnamento dietro questo sfogo? A me sembra di no. Solo tante tante critiche non costruttive verso noi giovani.

Non è vero che non abbiamo sogni: ne abbiamo tanti. Tantissimi. Anzi, troppi. Se invece di demoralizzarci voi adulti continuaste a darci il buon esempio; se solo voi foste più coerenti; se voi ci incoraggiaste di più. Non rimproverateci solamente: elogiateci di più. Non continuate a farci vedere il marcio ovunque, c’è tanta bellezza che ci circonda.

Ci sono tanti altri giovani che hanno interessi culturali, impegni politici e sociali, che partecipano attivamente alla realtà.

Quando sbagliamo, ditecelo. E dateci un insegnamento. Non criticateci soltanto. Noi contiamo su di voi. E voi... contate un po’ più su di noi.

ORESTE TRALCE

