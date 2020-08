IL SUCCESSO DI TERAMO NATURA INDOMITA NEI NUMERI: NELL'AREA EVENTI 580 PRESENZE DAL 15 AGOSTO

Nell'area eventi giovedì 15 agosto sono state registrate 580presenze. Un traffico di utenti pressochè costante che dal 31 luglio hannovisitato e partecipato alle attività attive e passive di ‘’Natura Indomita’’.Sono questi i numeri della primaedizione, svoltasi nello straordinario palcoscenico naturale del parco teramano e che ancora una volta ha coinvolto, grazie all’associazione Big Match entecapofila del Progetto-Evento, musicisti teatranti e performer teramani per un complesso d’eventi che si protrarràfino al 4 settembre. Sabato15 agosto il parco ha aperto alle 19.00 per 2 concerti: i PEPPER AND THEJELLIES alle 19.00 in area eventi e Davide Talucci, Antonio Cupaiolo e AndreaMarcantonio dalle 21.30 in Area food che hanno proposto le composizioni piùcoinvolgenti dei grandi cantautori italiani, attraverso un’esecuzione”soggettivamente reinterpretata”. Come consuetudine,l’evento è stato seguito in diretta e differita televisiva su canali indipendent tv e Ncg television.“Un risultato che ci riempie di orgoglio e che conferma il grandepotere attrattivo di questa manifestazione, unica nel suo genere, capace diconiugare la musica classica, pop, cantautorale e le arti in genere con gliscenari della natura, per una rivalutazione del territorio. Per Teramo questoappuntamento rappresentava una sfida di accoglienza ed un’opportunità dipromozione per il territorio su scala nazionale: il bilancio di ferragosto,come quello dei weekand precedenti è decisamente positivo e siamo soddisfattidel risultato”.Natura Indomita nel rispetto e conformemente a quanto deciso nell'ultima ordinanza Ministeriale, haadottato la cancellazione del Dj set in area food e l’obbligo di DPIanche all’aperto, ma non durante la cena.