RISSA AD ALBA, L'ASSESSORE COLONNELLI: «IL PROBLEMA SONO I GENITORI, GENERAZIONE DI INCAPACI». IL SINDACO TELEFONA AL PREFETTO E CHIEDE UN TAVOLO PER L'ORDINE PUBBLICO

Forse si ispirano alla serie tv Millennium o forse ad essere messi sul "banco degli imputati" sono di nuovo i genitori che danno troppa libertà ai figli minorenni. A dirlo è l'assessore del Comune di Alba Adriatica Nicolino Colonnelli dopo aver appreso della rissa, stanotte, tra teramani e romani sfociata, come noto, con due ragazzi di 17 e 19, teramani, ricoverati in prognosi riservata.

«Il problema - spiega Colonnelli - è che i minori non possono essere fermati. La questione è di tipo sociale. Spesso ci sono figli di genitori dove a comandare sono i figli. Io ad esempio, da padre, non avrei mai permesso, come mi dicono sia accaduto, che un 14enne parta da Roma per andare ad Alba a casa di amici».

E sull'ipotesi di installare telecamere lungo la passeggiata magari insieme al Comune di Tortoreto, Colonnelli si dice poco convinto: « I comuni non hanno il potere di controllare, ci sono le forze dell'ordine che devono farlo. Questi sistemi sono dei pagliativi. La questione è che noi viviamo in una società malata e la colpa non è della scuola ma dei genitori...una generazione di genitori incapaci».

Stamattina il Sindaco Antonietta Casciotti ha chiamato il Prefetto per chiedere la convocazione del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico.