IL COMUNE CERCA IL CANDIDATO GIUSTO PER IL BIM E LA FONDAZIONE TERCAS, SUL SITO C'E' L'AVVISO

Sul sito internet del Comune, è pubblicato l'Avviso per la presentazione di candidature per la designazione dei rappresentanti del Comune in seno all’Assemblea del Consorzio B.I.M. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata nel 3 settembre prossimo.

E sempre sul sito delo Comune è pubblicato l'avviso per la presentazione di candidature per la designazione di una terna di nominativi ai fini della nomina di un componente del consiglio di indirizzo della Fondazione Tercas. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 1^ settembre prossimo.