IN ABRUZZO SCOPPIA L'EMERGENZA VACCINO ANTINFLUENZALE

In Abruzzo scoppia l'mergenza vaccino antinfluenzale. Oggi l'Abruzzo è tra le tre Regioni italiane, insieme a Molise e Basilicata, ad aver avuto problemi con l'approvvigionamento delle dosi di vaccino. La grande corsa all'accaparramento è già cominciata e le aziende, in alcuni casi, hanno già fatto sapere di non essere in grado di garantire le forniture richieste. Le gare indette dall'Agenzia regionale di Informatica e Committenza (Aric) si sono concluse con alcuni lotti andati deserti. Al momento all'Abruzzo mancano 248 mila dosi di vaccino influenzale tetravalente Virus split (frammentato) inattivato. Sono invece stati aggiudicati altri tre lotti. Per il lotto mancante Aric ha indetto una nuova procedura di gara urgente, con scadenza al 31 agosto, sulla base di 1,4 milioni di euro, con il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione. La situazione sta destando qualche preoccupazione.