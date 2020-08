INAUGURATA LA 49ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA DI CAMPLI AL TEMPO DEL COVID CON ACCESSI CONTROLLATI E SOLO SU PRENOTAZIONE

E' l'unica sagra ad aver resistito al Covid. Parliamo della sagra della porchetta di Campli che non ha annullato l'edizione del 2020: la numero 49. Così, è stata inaugurata in piazza Vittorio Emanuele alla presenza di amministratori comunali con a capo il sindaco Federico Agostinelli e i rappresentanti della Proloco con il consueto taglio del nastro. La sagra durerà fino a domenica. Un'atmosfera non consueta quella che si è vissuta ieri sera. La manifestazione si è dovuta adattare all'emergenza Covid e lo ha fatto con ingressi limitati e solo su prenotazione. Le prenotazioni con il tradizionale panino all'aperto sono state chiuse in tre giorni, mentre sono rimasti alcuni posti nei ristoranti, circa 50 a serata. Non si puo' entrare senza prenotazione, perché non è possibile violare le disposizioni. Domenica vietato l'accesso al pubblico perchè si rinnoverà la tradizione della gara tra i maestri porchettai partecipanti. Dunque la giornata sarà esclusivamente dedicata all'assaggio della giuria, con il voto e la proclamazione del maestro porchettaio vincitore della 49ª edizione.

ASCOLTA QUI IL SINDACO AGOSTINELLI

ASCOLTA QUI IL CONSIGLIERE REGIONALE QUARESIMALE