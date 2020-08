BETAFENCE, PRESIDIO A TERAMO E INCONTRO CON IL PREFETTO, STASERA FIACCOLATA A GIULIANOVA

Betafence la battaglia continua. Stamattina a Teramo presidio davanti alla Prefettura per chiedere che la proprietà desisti dal delocalizzare l'azienda. Sarebbe la fine per i 155 dipendenti e per la provincia di Teramo. Tutto questo in attesa dell'incontro al Mise il primo settembre. Stasera fiaccolata a Giulianova.

ASCOLTA QUI D'IGNAZIO E BOCCANERA