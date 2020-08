INCIAMPA SU UNA MATTONELLA SCONNESSA DAVANTI AL DUOMO, CHIEDE LE SCUSE DEL COMUNE E CHE VENGA SISTEMATA AL PIU' PRESTO

E' inciampata rovinosamente cadendo a terra per colpa di una mattonella disconnessa e mai sistemata dal Comune di Teramo, davanti al Duomo. E'arrabbiatissima Romina Paterniti Barbino dopo la caduta e pretende ora le scuse ufficiali del comune e l'impegno a riparare subito la mattonnella onde evitare che qualcuno faccia la stessa "fine".

Scrive Romina Paterniti Barbino: « É ora di finirla con questo atteggiamento omertoso del tira a compà e del vivi e lascia vivere. Chi ci amministra DEVE dare delle priorità. A cosa serviva spendere soldi per una festa sul lungofiume se non ci sono i soldi per riparare le strade? Allora due sono le cose o i soldi ci sono e.non sanno amministarli oppure ce ne sono pochi e si danno le priorità senza competenza alcuna. Oggi sono caduta. Mi sono fatta male, potrei denunciare il Comune e chiedere i danni non lo farò ma ho chiesto di fare un articolo su un giornale perché tutti devono sapere».

Attendiamo l'intervento del solerte e sempre presente assessore Di Bonaventura.