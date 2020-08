ALTRI DUE CASI POSITIVI AL COVID A NERETO ( SALGONO A 5), 12 LE PERSONE IN QUARANTENA

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL TERAMO mi ha appena comunicato la presenza di due nuovi casi positivi Covid 19 rintracciarti nel nostro Comune, si tratta di un ragazzo e una ragazza che sono stati già contattati per le verifiche epidemiologiche. Lo scrive il sindaco di Nereto Daniele Laurenzi.

Al momento quindi sul nostro territorio le persone positive al virus sono n.5 si trovano presso le loro abitazioni e per fortuna con sintomatologie assenti e/o lievi.

Giungano a loro e alle loro famiglie i miei

migliori auguri di buona guarigione e un caro saluto.

Mi è stato trasmesso inoltre il file, in continuo aggiornamento, delle sorveglianze attive nel Comune di Nereto, ad oggi le persone in quarantena sono 12 di cui 10 sono familiari che hanno avuto contatti stretti con i casi positivi confermati a domicilio, n. 2 persone invece sono in quarantena per provenienza dall'estero e precisamente da paesi definiti zone rosse.

Ricordo che i dati trasmessi, tutti sanitari, sono dati sensibili e quindi verranno da me trattati nel rispetto di tutta la normativa.

Raccomando alla cittadinanza prudenza nei comportamenti, purtroppo il rischio zero di contagio non esiste, oltre a ciò cerchiamo di non sentenziare giudizi con un chiacchiericcio inopportuno pregno di pregiudizi e luoghi comuni ad esempio su cene e tanti altri aspetti della vita che riguarda ognuno di noi.

È una fase certamente ancora delicata quindi cerchiamo di rispettare tutte le regole Covid conducendo una vita pressoché normale anche con il distanziamento, la mascherina nei luoghi dove è obbligatoria indossarla e il frequente lavaggio delle mani.