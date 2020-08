VIDEO ANNUNCIO PER IL SINDACO DI BASCIANO CHE DEFINISCE "SCELLERATA" LA NOTIZIA DELLA PREFETTURA PER L'ARRIVO DI 25 NUOVI MIGRANTI, PROTESTA L'ON. ZENNARO

«Portiamo a conoscenza della cittadinanza che, a seguito della decisione del Prefetto di Teramo, c'è la possibilità che nei prossimi giorni vengano alloggiati 25 migranti nella struttura di accoglienza presente sul nostro territorio. Stiamo lavorando affinché questa situazione non si trasformi in un un'emergenza nell'emergenza, per garantire e preservare la salute di tutti».

La notizia comunicata dalla Prefettura di Teramo è stata definita dal primo cittadino ‘scellerata’.

La protesta è stata raccolta dall’onorevole Antonio Zennaro, ex M5S, che ha dichiarato: “Il Sindaco di Basciano ha appena annunciato l’arrivo di 25 migranti nel suo Comune. Sindaci e comunità già in difficoltà per tantissimi problemi ora dovranno affrontare anche le incognite collegate ai flussi migratori”.

