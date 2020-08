CORONAVIRUS / VENTI NUOVI CASI IN ABRUZZO NELLE ULTIME 24 ORE

Coronavirus, oggi in Abruzzo 20 nuovi positivi (12 in provincia dell'Aquila, 3 Chieti, 4 Pescara, 1 in accertamento la residenza), nessun nuovo decesso, 32 ricoverati (di cui 1 in t.i.), 300 in isolamento domiciliare, 2844 dimessi/guariti, 332 attualmente positivi, 147963 test complessivi (f.f.)