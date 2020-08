AL VIA, DA OGGI, LA 40ESIMA EDIZIONE DELLA TENDOPOLI A SAN GABRIELE, QUEST'ANNO SARA' VIRTUALE

Oggi, Martedì 25 agosto 2020, alle ore 18, al santuario di San Gabriele (TE) inizierà la 40° Tendopoli dei giovani. Un anniversario storico, i quarant’anni, come storica sarà questa edizione, perché virtuale, causa covid-19. Virtualtend, il titolo di questa edizione 2020, vedrà una sola tenda piantata nel piazzale del santuario e tanti giovani che da casa parteciperanno virtualmente.

Una scelta obbligata, visto che, come spiega l’ideatore della Tendopoli, il passionista padre Francesco Cordeschi, “il coronavirus ci ha impedito di piantare le tende, ma non riesce a fermare il nostro desiderio di esserci, di incontrarci, di raccontarci la vita che si dilata nel nostro cuore: perché essere tendopolisti non è abitare una tenda, ma essere tenda. Per questo la “Virtualtend” è l’occasione per vederci e sentirci, non dentro le tende piantate, ma dentro tende vissute”.

Mercoledì mattina, alle ore 9, la prima relazione di padre Francesco “La tenda si vive” aprirà la serie di incontri virtuali. Nei giorni seguenti altri incontri virtuali, momenti di preghiera (come il collegamento di venerdì 28, alle 21, con il santuario del Beato Bernardo Silvestrelli a Moricone (RM) per l’adorazione eucaristica), testimonianze dei giovani, momenti di festa.

La 40° edizione della Tendopoli si concluderà sabato 29 agosto, alle ore 11.30, con la messa celebrata all’aperto, alla quale parteciperanno in presenza numerosi giovani tendopolisti, a conclusione di un’edizione che non sarà facile dimenticare.

Per informazioni: www.tendopoli.it