SOUVENIR TERAMANO - MOMENTI DELLA NOSTRA CIVILTÀ

Souvenir teramano. Questa è Via. Marcozzi a Teramo. Zona Colleatterrato Basso-S. Benedetto. Esattamente, la stradina che da zona S.Benedetto si ricollega alla vecchia costa della Mandorle (ovvero all’ ingresso Teramo, dove gli autobus girano).

Da oltre un mese - segnala un lettore di certastampa - la situazione è questa. In questa strada, forse sarebbe meglio chiamarla discarica, si accumulano rifiuti, eppure non è ignota agli operatori della TeAm, che passano sempre in questa area.

“QUESTA È LA NOSTRA CIVILTÀ. Innanzitutto del proprietario di quella casa, che ha lasciato l'immondizia lì davanti, poi a seguire di chi dovrebbe pulire e non pulisce e infine del Comune che non controlla”