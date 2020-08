FOTO-VIDEO / OGGI SCIOPERO ED ASSEMBLEA ALLA BETAFENCE DI TORTORETO

Oggi in concomitanza con lo sciopero indetto per l’intera giornata da FIM CISL e FIOM CGIL di Teramo si è tenuta l’assemblea di tutte le lavoratrici ed i lavoratori della BETAFENCE di Tortoreto.

L’assemblea si è svolta nello spazio che nelle settimane scorse ha visto animare il presidio che per l’intero mese di agosto ha impedito che venissero portati all’esterno i macchinari ed iniziasse il piano di delocalizzazione in Polonia previsto dalla proprietà.

A partecipare, oltre ai segretari generali teramani di FIM CISL e FIOM CGIL Marco Boccanera e Mirco D’Ignazio e di CGIL e CISL Giovanni Timoteo e Fabio Benintendi, anche i segretari regionali di FIM CISL e FIOM CGIL Domenico Bologna ed Alfredo Fegatelli. Le conclusioni, invece, sono state affidate a Valerio D’Alò e Claudio Gonzato rispettivamente componente la segreteria nazionale FIM CISL e funzionario del centro nazionale FIOM CGIL.

L’assemblea è stata l’occasione per condividere con lavoratrici e lavoratori i prossimi appuntamenti di lotta, a partire dalle iniziative che saranno organizzate per il prossimo 1° settembre in concomitanza con l’incontro convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si è discusso, inoltre, dell’iniziale volontà aziendale, immediatamente respinta dalle organizzazioni sindacali, di attivare la cassa integrazione per COVID. Un’ipotesi che se fosse andata in porto sarebbe stata inaccettabile sotto tutti i punti di vista: non può essere pagata dalle collettività l’inesorabile riduzione delle attività con conseguente perdita di 155 posti di lavoro, per di più in un’azienda che nell’anno del COVID ha migliorato i suoi risultati di fatturato e bilancio.

