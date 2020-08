VIDEO-FOTO/ IL TEATRO ROMANO TORNA ALLA CITTA' CON IL PALAZZO SALVONI E ADAMOLI, IL MINISTRO FRANCESCHINI PRESTO A TERAMO

Quella di oggi è stata una giornata importante per la città di Teramo. È stata, infatti, sancita l’acquisizione ufficiale da parte del Comune dei palazzi Adamoli e Salvoni che, come noto, insistono sul Teatro Romano e il cui conseguente abbattimento consentirà la condizione di partenza per il reale avvio dei lavori di riqualificazione funzionale dell'antico monumento, ipotesi progettuale alla quale si sta lavorando ormai da anni.

Il sindaco D’Alberto per sottolineare il significato dell'evento, che assume a suo modo una valenza storica, ha organizzato un incontro con la città e con la stampa, nel medesimo sito del Teatro Romano, al quale ha invitato a partecipare tutti coloro che sono stati e sono ancora protagonisti del progetto, e che negli anni hanno contribuito ciascuno per le proprie competenze a raggiungere il risultato, rincorso da decenni.

Pertanto, erano presenti, la Regione Abruzzo, la Fondazione Tercas, la Soprintendenza regionale ai Beni archeologici, l'associazione Teramo Nostra e tutti gli altri cittadini e gruppi associativi che si sono prodigati per rendere concreto il sogno fervorosamente atteso.

Dell’avvenuta acquisizione è stato già informato anche il ministro Franceschini, più volte coinvolto nel recente passato e particolarmente interessato, che ha annunciato la sua presenza in città quando lo stato dell’intervento lo renderà possibile.

CLICCA QUI E GUARDA IL SERVIZIO

CLICCA QUI E ASCOLTA IL PRESIDENTE DI "TERAMO NOSTRA", PIERO CHIARINI