SCUOLA, VERSO IL RINVIO LA PRIMA CAMPANELLA IN ABRUZZO, DATA PROBABILE E' IL 24 SETTEMBRE. A TERAMO DEVONO ANCORA PARTIRE 14 CANTIERI

L'Abruzzo potrebbe decidere di riaprire le scuole il 24 settembre. Oggi se ne saprà di più, ma viste le incertezze a livello nazionale l'idea del presidente Marsilio e quella dell'assessore Fioretti sarebbe quella di spostare, come più volte dichiarato l'apertura. Oggi si attende l'ultima indicazione della conferenza Stato-Regioni che ieri ha solo preso atto del documento tecnico dell'Istituto superiore di sanità per eventuali casi di focolai all'interno degli istituti, spiega oggi il Messaggero, (ci sarà un referente Covid che dovrà prendersi la briga di gestire la situazione, compresi gli avvisi ai familiari), e nient'altro. Per questo motivo l'assessore regionale alla scuola, Piero Fioretti, pensa di aprire le scuole dieci giorni dopo il 14 settembre data ufficiale, fino ad ora. Tanti i problemi: c'è quello dell'edilizia sanitaria e degli adeguamenti richiesti dalle scuole: solo a Teramo devono partire 14 cantieri, le ditte stanno entrando solo in questi giorni, i tempi tecnici per chiudere tutto non ci sarebbero, il governo non dà indicazioni sui trasporti e sul personale, delle circa duemila unità extra di personale, se ne potrebbero reperire solo circa 850, la grande questione della disabilità ed ancora non se ne parla.