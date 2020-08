SCUOLA, LA REGIONE UTILIZZERA' 400 BUS PRIVATI PER IL TRASPORTO STUDENTI "IN SICUREZZA"

La Regione Abruzzo per risolvere il problema dei trasporti utilizzerà 400 bus privati grazie ad un accordo che sarà siglato nelle prossime ore. In questo modo il rischio di eventuali contagi sarà ridotto. Una operazione ai vista prima che forse farà da apri pista per altre regioni italiane e frutto di incontri mai interrotti tra docenti, politica ed operartori del settore trasporti. Il quotidiano Il Centro, spiega stamattina, che l'operazione costerà 230 euro a bus, alla quale verranno aggiunti un euro e 80 centesimi per ciascun chilometro percorso.