ARRIVA L’ASFALTO NELLE FRAZIONI...ECCO DOVE

CLICCA QUI E ASCOLTA L'ASSESSORE VALDO DI BONAVENTURA

Questa mattina, alle 10.30, al Parco della Scienza, il Sindaco Gianguido D’Alberto e l’assessore Valdo Di Bonaventura, hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare, agli organi di informazione, il Piano asfalti per le frazioni. Tanti gli interventi, per un costo complessivo di un milione di euro, che interesseranno le frazioni teramane con i lavori che dovrebbero partire il 20 settembre