LA RIPARTENZA A SCUOLA, IN UN CONVEGNO A CASTELLI

Dopo l'incontro del 26 agosto 2020 tra il Dipartimento delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali del comparto, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività didattiche firmato il 6 agosto 2020, e dopo l'intesa Stato- Regioni del 28 agosto sul protocollo relativo alla gestione dei contagi, restano ancora dei nodi da sciogliere per riaprire in sicurezza le scuole.



Come FLC CGIL Teramo riteniamo indispensabile procedere rapidamente all’attuazione del Protocollo affrontando i temi quali: la tutela dei lavoratori fragili, la gestione dei lavoratori in quarantena, la regolazione contrattuale del lavoro agile del personale ATA e della didattica a distanza.



Siamo consapevoli dell’estrema gravità della situazione, difficile da gestire e da far comprendere anche alle famiglie, che mostrano grande attenzione alle iniziative messe in atto dalle scuole in vista della riapertura dell’anno scolastico,





Occorre, pertanto, un clima più collaborativo e costruttivo dell’Amministrazione e della Regione evitando le polemiche e le prese di posizioni che sanno più di campagna elettorale che di volontà di affrontare e risolvere i problemi.

Su questi temi, la FLC CGIL Teramo ha organizzato un incontro formativo con le RSU e il gruppo dirigente.

Lunedì 31 agosto 2020 ore 10,00-16,00

Presso il Liceo Artistico di Castelli - Via Convento, 1

Programma

Ore 10,00 Registrazione dei partecipanti

Ore 10,15 Saluti - Giovanni Timoteo, Segretario della Camera del Lavoro di Teramo,

Ore 10,30 Presentazione dell’iniziativa - Lucia Di Luca,

Ore 10,45 I compiti per il nuovo anno scolastico - Sergio Sorella,

Ore 12,00 Discussione

Ore 13,00 La fase politico sindacale Pino La Fratta, Coordinatore FLC CGIL A M

Pausa pranzo presso il ristorante “5 Sensi” - di Castelli

Ore 14,30 Gli affidamenti e gli incarichi

Ore 15,30 Le iniziative formative professionali, Gianna Cortellini, Proteo Fare Sapere Teramo

Ore 15,45 Chiusura dei lavori – Carmine Ranieri Segretario generale CGIL