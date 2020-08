ATTENZIONE ALLE NUOVE FATTURAZIONI DI GAS E LUCE NEL POST SISMA, L'ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD AVVERTE I CITTADINI DEL CRATERE

L'Associazione "Robin Hood", denuncia in una conferenza stampa problematiche segnalate da alcuni cittadini sulle fatturazioni post-sisma emesse dalle società di vendita di Energia Elettrica e Gas. Per 36 mesi non hanno ricevuto bollette i residenti nel cratere sismico ed ora bisognava rateizzare senza costi aggiuntivi. Non è invece così. Per tutti questi motivi l'associazione consiglia di contestare subito le nuove bollette

