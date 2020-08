GLI SALVANO LA VITA GLI AMICI DEL BAR, SI ERA SENTITO MALE IN CASA

Gli amici del bar segnalano l’assenza di un loro amico che quotidianamente si intrattiene presso l’attività commerciale, la Polizia Locale di Silvi interviene e mette in salvo l’anziano. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando alle ore 19.15 circa sul numero reperibile della Polizia Locale di Silvi perveniva una segnalazione circa la mancata presenza presso l’attività commerciale di un signore anziano che vive solo in casa e il fatto che al telefono non fosse raggiungibile. Gli amici del bar con i quali era solito trascorrere tutti i pomeriggi, preoccupati dall’assenza del loro amico hanno pensato di richiedere l’ausilio della Polizia Locale. Una pattuglia, composta da un agente a tempo indeterminato e uno a tempo determinato, ha prontamente risposto alla richiesta di aiuto portandosi sul posto. Individuata la palazzina nella quale risiedeva l’anziano signore, gli agenti hanno subito cercato di mettersi in contatto con lo stesso suonando e bussando alla porta di ingresso, nonché cercando di raggiungerlo telefonicamente. Dopo vari tentativi, dall’interno dell’abitazione gli operatori hanno udito una debole voce. A questo punto, visto che l’appartamento risultava al pian terreno dello stabile e vista la particolare situazione, gli operatori sono riusciti ad entrare nell’appartamento attraverso una finestra chiusa dalla tapparella. All’interno il signore risultava riverso a terra intento a lamentarsi del dolore ad una gamba, con conseguente impossibilità di rimettersi in piedi né di richiedere aiuto poiché il telefono cellulare era scarico e lontano dallo stesso. Gli agenti hanno così prontamente avvisato i soccorsi che, dopo le prime cure del caso, hanno provveduto al trasferimento del signore presso il presidio ospedaliero. Si è riusciti così a scongiurare il peggio grazie alla solerzia degli amici del bar e alla pronta risposta degli agenti della polizia Locale.