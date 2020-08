ARRIVANO ALTRI 55 MIGRANTI, LA META' IN PROVINCIA DI TERAMO

C'è fermento in provincia di Teramo per l'arrivo imminente di 55 migranti. Giungeranno infatti in Abruzzo entro la prossima settimana altri 55 migranti provenienti da Lampedusa. Lo ha stabilito la prefettura di Agrigento in accordo con il Governo centrale. Nel ricordare che il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha ribadito la contrarietà della Regione Abruzzo alla scellerata e irresponsabile politica immigratoria del Governo, che non ha avuto neanche il buon senso di informare la Regione ha precisato Marsilio, si attende ora l'arrivo di 55 persone in Abruzzo che dovrebbero essere dislocate in parte in una struttura di Avezzano, in provincia dell'Aquila, e in parte nella Provincia di Teramo. Alcuni erano attesi a Basciano, come si ricorderà, ma il sindaco Alessandro Frattaroli aveva disposto in merito ordinanze che disponevano misure più rigorose di quelle previste dalla legislazione nazionale in materia di dimora di persone provenienti da Stati esteri interessati al contagio da Covid, poi annullate dal Prefetto di Teramo.