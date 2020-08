LA ROSETANA ANASTASIA DI PIETRO E' MISS ABRUZZO

La rosetana Anastasia Di Pietro, 20 anni, alta 1.76, ginnasta col sogno di diventare un grafico o una modella è Miss Italia Abruzzo. E' stata incoronata ieri sera, a Tortoreto, a conclusione della serata finale e rappresenterà la nostra regione. E' lei la più bella d'Abruzzo. Due anni fa, Anastasia Di Pietro aveva conquistato la fascia di "Miss Grand Prix Calcio 2018. Alla selezione di Giulianova, il 25 agosto era giunta seconda ed aveva conquistato il pubblico.

L'81esima edizione non si svolgerà a settembre, come di consueto, ma entro la fine dell'anno. Nell’era dopo Covid, Miss Italia ha rispettato gli obblighi del protocollo in vigore che impone le regole per tutelare la salute delle concorrenti candidate, di chi è impegnato nell’organizzazione e del pubblico che assisterà alle selezioni delle Miss, quindi il concorso osserverà le regole fissate per gli spettacoli con divieto di assembramento, l’uso delle mascherine, disinfezione delle mani, quindi vedremo le mascherine delle miss salire e scendere sul loro viso per mostrare i loro sorrisi.