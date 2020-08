VIDEO / LA TERCOOP AL COMUNE: «RATTAMARE LA GARA PONTE SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO, CI RIMETTONO SOLO I LAVORATORI». LETTERA APERTA AL SINDACO

«Anche alla luce dei numeri, la Tercoop chiede di "rottamare" questo bando per aprire, subito dopo, una procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di progetti di partenariato pubblici-privati. Esattamente come l'amministrazione aveva annunciato circa un anno fa. Non vogliamo che si vada su un progetto già presentato, anche perché a noi è stato impedito dall'ufficio Tecnico comunale. Non chiediamo di essere favoriti, ma vogliamo avere la possibilità di partecipare, alla pari degli altri. In sostanza, chiediamo il rispetto delle normative». Queste le parole del presidente della Tercoop, Leo Iachini che, questa mattina, ha tenuto una conferenza stampa illustrando i vari punti della lettera aperta che la sua cooperativa sociale ha inviato al Sindaco di Teramo, D'Alberto, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

CLICCA QUI E GUARDA IL SERVIZIO

LA TERCOOP SCRIVE UNA LETTERA APERTA AL SINDACO, LEGGI QUI