CITTADINO DI BASCIANO RICEVUTO DA PAPA FRANCESCO

Nella mattinata di ieri, il cavaliere commendatore del pontificio ordine equestre di San Gregorio Magno, Massimiliano Di Stefano titolare della "Di Stefano Holding" di Basciano insieme alla sua famiglia Giovanna Matani e i tre giovani figli Iris, Benedetto Francesco ed Ariel sono stati ricevuti in Vaticano in udienza privata da Papa Francesco. Durante l'incontro, il cavaliere ha parlato al Santo Padre delle iniziative in corso e quelle previste per il futuro da parte della holding sulle attività in ambito sociale e ha portato i saluti e la profonda stima da parte degli oltre centoventi collaboratori e dell’amministrazione comunale di Basciano ricevendo la benedizione apostolica. Successivamente Papa Francesco ha ospitato la famiglia nell’appartamento pontificio del palazzo apostolico per recitare assieme con lui il tradizionale Angelus della domenica delle ore 12.