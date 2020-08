E' UFFICIALE, LA SCUOLA IN ABRUZZO RIAPRIRA' IL 24 SETTEMBRE

Le scuole in Abruzzo riapriranno il 24 Settembre. La Giunta Regionale ha approvato, nel tardo pomeriggio di oggi, la delibera, che stabiliste la data del ritorno a scuola.

Il calendario scolastico è da sempre una prerogativa delle Regioni ed il Presidente Marco Marsilio ha assunto tale decisione dal momento che il 20 ed il 21 ci saranno le elezioni amministrative. Le scuole dovranno essere chiuse per consentire l’allestimento dei seggi elettorali per poi procedere, subito dopo il voto, alle operazioni di sanificazione. Quindi ha sottolineato il Governatore, non avrebbe senso aprirle per poi chiuderle nell’arco di pochi giorni.

Niente lezioni a distanza, ma in presenza e senza mascherina, a meno che non sia possibile garantire il distanziamento fisico tra gli studenti.

Un’ulteriore decisione del Comitato Tecnico Scientifico, comunque, è prevista per i primi giorni di settembre, quando si prenderà anche una decisione sull’uso dei dpi nei luoghi comuni. L’ingresso dei ragazzi a scuola potrà essere scaglionato, una decisione che sarà presa in autonomia da istituto a istituto. Ogni scuola fornirà quotidianamente le mascherine a tutto il personale e agli studenti.

Gli studenti dovranno misurare la propria temperatura corporea a casa. Qualora questa superi i 37,5° sono obbligati a restare nel proprio domicilio.

Nel caso in cui uno studente manifesti sintomi del coronavirus, la scuola deve allertare il referente per Covid-19 che fa avvertire immediatamente i genitori. L’alunno deve essere dotato di una mascherina chirurgica (se maggiore di sei anni) e ospitato in una stanza dedicata dove sarà necessario procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

La conclusione dell'anno scolastico è prevista per giovedì 10 giugno 2021 per la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado e per mercoledì 30 giugno per la scuola dell'infanzia. Inoltre, è stato stabilito che per l'anno scolastico 2020-21, i giorni di attiività didattica nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° e 2° grado, sono dal lunedì al sabato 201 (200 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 168 (167 compresa la festa del Santo Patrono).