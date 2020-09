TRASPORTI, AUTOBUS PIENI ALL'80% CON RICAMBIO D'ARIA COSTANTE

Trasporti pubblici pieni all'80% massimo, il 100% per distanze al di sotto dei 15 minuti per il contenimento anti-Covid. Ma il ricambio d'aria dovrà essere costante. Questo il contenuto delle Linee guida del trasporto pubblico approvate dalla Conferenza unificata. «A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale, dei mezzi del trasporto ferroviario regionale e degli scuolabus del trasporto scolastico dedicato è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all'80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti». Lo annuncia una nota del Mit.