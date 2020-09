VIDEO / NUOVO OSPEDALE DI TERAMO: I COMITATI DI QUARTIERI E L'ON BERARDINI RICORRONO ALL'ANAC SUL PROJECT FINANCING PRESENTATO DA UNA DITTA DI TORINO

Sono tre i project financing arrivati fino ad ora all'attenzione della Asl di questi due sono stati archiviati perchè non corrispondenti ai requisiti ed uno preso in considerazione. Si tratta di una ditta di Torino: la INC. In merito, la Asl ha già nominato un responsabile del procedimento nella persona di: Vittorio D'Ambrosio. In merito, i comitati di quartiere di Teramo con l'onorevole Fabio Berardini che ha fatto accesso agli atti, contestano il procedimento avviato e annunciano ricorso all'Anac.

ASCOLTA QUI L'ON. FABIO BERARDINI