GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, VERNA: «TUTELA E RIASSORBIMENTO DEI LAVORATORI E' LA NOSTRA PRIORITA'»

Rispetto al disordine amministrativo ereditato da questa amministrazione, forse la questione della gestione dei parcheggi è quella più emblematica, perché proprio in essa si vede tutta la negligenza che c’era prima, con proroghe su proroghe; un disordine talmente evidente, che se n’è occupata addirittura la magistratura.

Siccome noi vogliamo fare tutto quello che è nell’ordine delle cose, consci che le proroghe non possono essere più reiterate, abbiamo individuato già da tempo un percorso che prevede la gestione dei parcheggi fino a una gara-ponte e subito dopo l’attivazione di un project financing; ora stiamo accelerando su quest’ultimo, tant’è che porteremo nel prossimo Consiglio Comunale l’atto che ne accelera la tempistica. E' quanto sostiene in una nota l'assessore Maurizio Verna.

E’ chiaro che ci sarà comunque una maggiore tutela dei lavoratori, perché è fermo l’impegno di chi dovrebbe vincere al riassorbimento di tutti gli attuali occupati.

Ora stiamo provando a verificare se è tecnicamente possibile evitare la gara-ponte; se sì, lo faremo; se invece non sarà possibile, non potremo proprio noi creare le condizioni che ci facciano tornare al disordine nel quale ci siamo trovati.

Stiamo facendo il possibile; la nostra stella polare è la tutela dei lavoratori e, con essa, l’offerta di un servizio al passo coi tempi. Stiamo lavorando in questa direzione, il prossimo passaggio sarà appunto in Consiglio Comunale e procederemo con le idee chiare, conclude Verna.