CERIMONIA DI ELEVAZIONE TEMPLARI FEDERICIANI

La Cattedrale di Teramo ha ospitato l’elevazione delle nuove Dame e dei nuovi Cavalieri del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Templari Federiciani.

La Cerimonia è stata permeata da un’atmosfera suggestiva e carica di emozioni.

Il corteo, composto da donne e uomini appartenenti alla Confraternita del Sovrano Ordine, si è mosso da Piazza Madonna Delle Grazie, scortato da cinque cavalieri, per poi unirsi alle nuove consorelle e ai nuovi confratelli all’interno della Cattedrale della città.

Dopo la funzione religiosa, le nuove Dame ed i nuovi Cavalieri hanno ricevuto dal Gran Maestro Dei Templari Federiciani, Corrado Maria Armeri.l’ investitura.

Dopo aver prestato giuramento e indossato il candido mantello sul quale spicca la croce rossa, simbolo dei Cavalieri Templari Federiciani, le nuove Dame ed i nuovi Cavalieri sono entrati a far parte, a pieno titolo, dell’Ordine Monastico Militare.

Sono stati molti i giovani che si sono uniti alla Confraternita abbracciando gli ideali secolari attorno a cui ruota l’ordine: Dio, famiglia, patria Sono questi i valori che permeano ogni azione di un templare, il cui compito è quello di schierarsi al fianco dei più deboli e di aiutare il prossimo, tramite iniziative di pubblica utilità che aiutino a superare, concretamente, le difficoltà del vivere quotidiano.

A Tal proposito, in occasione della cerimonia di elevazione, è nata la Protezione Civile a cavallo.

Alle iniziative per il sociale saranno affiancate anche iniziative legate alla cultura e volte alla valorizzazione del territorio, grazie alla presenza del Caffè Letterario Federiciano.

La prossima cerimonia di elevazione si terrà il prossimo 25 ottobre.

Per entrare a far parte dell’Ordine Monastico Militare dei Templari Federiciani o semplicemente per richiedere delle informazioni è possibile contattare la seguente mail:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

pagina facebook. Sovrano Ordine Monastico Militare Templari Federiciani Teramo