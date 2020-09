A GIULIANOVA ARRIVA IL VOGUING, IL BALLO ISPIRATO NALLE MOVENZE DELLE TOP MODEL

Il Voguing, il celebre ballo nato a New York negli anni ‘80 ed ispirato alle movenze delle top model, sbarca a Giulianova con uno spettacolo travolgente ed innovativo, che vedrà accendersi la competizione tra i ballerini della scuola di danza “Urban Studios” di Ancona.



L’evento dal titolo “Pose”, sotto la direzione artistica di Isabella Di Bonaventura, è promosso dal Comitato Commercianti e Artigiani Giulianova Lido, con il patrocinio del Comune di Giulianova, e si svolgerà venerdì 4 settembre, dalle ore 21.00, in Viale Orsini, trasformando il centro della città in una grande ballroom.



Il nome “Voguing” prende ispirazione dal celebre video di Madonna “Vogue”, dando vita ad una competizione, uno spettacolo, un “circo” per ballare come si vuole, essere chi si vuole, lontani dalle costrizioni della società “normale”.



E il Voguing nasce proprio nell’ambito della “ballroom scene”: la danza si ispirava alle pose delle modelle fotografate nella rivista Vogue, ma anche ai geroglifici dell’antico Egitto e agli esercizi ginnici.



“Con il tempo lo stile del voguing è cambiato, passando dall’Old Way, che prediligeva pose più rigide, movimenti simmetrici e angoli netti (pose statiche che passano dall’una all’altra, proprio come quando si sfoglia Vogue) alla New Way alla fine degli Anni '80 – si legge in un articolo pubblicato dalla celebre rivista di moda americana “Vogue”- Allora la New Way introdusse più fluidità e flessibilità al voguing, e nuove mosse come il duckwalk (i ballerini si accovacciano e poi allungano le gambe ai lati velocemente, come a imitare il passo di un’anatra), il catwalk, giravolte e dip (si “stramazza” al suolo in modo teatrale e controllato, il gran finale di una coreografia). Oggi la New Way riguarda al passato rieditando i movimenti più rigidi, contorsioni delle braccia e locking, mentre il Vogue Femme enfatizza pose più teatrali e super-femminili come la death drop, la caduta a terra sulla schiena”.



Venerdì sera, a Giulianova, gli spettatori assisteranno ad una Ball con una giuria che voterà le performance dei partecipanti, i quali si esibiranno in tre categorie di Voguing: Runway, Performance e Body. Verrà eletto un vincitore per ogni categoria e poi un vincitore assoluto.



L’evento verrà presentato da Sally con la selezione musicale di dj Hanzo.