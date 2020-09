AAA CERCASI IN AFFITTO EDIFICIO PER UNA SCUOLA

Pubblicato questa mattina l’avviso pubblico per la ricerca di un immobile in affitto a Giulianova. La struttura, con una superficie utile fra i 500 e i 1000 metriquadri, servirà ad ospitare aule e servizi ad uso del Liceo “Curie”. La manifestazione di interesse deve pervenire all’ente entro le ore 9 del 7 settembre: l’avviso è reperibile sull’home page del sito www.provincia.teramo.it.

“Si tratta di una soluzione che risponde meglio alle esigenze della scuola. Il modulo mobile, opzione che abbiamo preso in considerazione, garantirebbe le cinque aule che servono per rispettare le regole del distanziamento ma risulterebbe insufficiente già dal prossimo anno alla luce del trend di iscrizione del Liceo – chiarisce il consigliere delegato all’edilizia scolastica, Luca Frangioni – non escludiamo nulla ma un immobile con le caratteristiche che cerchiamo sarebbe la soluzione ottimale in attesa di trovare il finanziamento per l’ampliamento della scuola, progetto che la Provincia ha in programmazione”.