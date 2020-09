RIAPRONO IL 14 SETTEMBRE GLI ASILI NIDO COMUNALI

Tutto pronto per la riapertura degli asili nido comunali, prevista per il 14 settembre. L'assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Core ha annunciato che oggi saranno pubblicate le graduatorie dei bambini ammessi al servizio: circa 180 le domande arrivate. Il rispetto delle disposizioni stabilite per la prevenzione dei contagi da Covid-19 comporterà anche una riduzione della capienza degli asili nido, i bambini verranno suddivisi per gruppi omogenei in modo da prevenire il pericolo contagi.

La prossima settimana è previsto, inoltre, un incontro con i sindacati del settore scuola e con i portatori di interesse sul tema della cosiddetta gestione ibrida degli asili, che verrebbero affidati a privati, sotto la supervisione del Comune: una scelta che ha già acceso il dibattito politico.

L'intento del Comune è quello di supplire in questo modo alla cronica carenza di personale, in attesa dell'espletamento del bando per l'assunzione di 10 educatrici che verranno inserite nella pianta organica dell'Ente. Sono in tutto 4 le strutture per cui è previsto questo nuovo tipo di gestione e che verranno quindi affidate a privati.