TUA SI RIORGANIZZA PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE CON 280 BUS DAI PRIVATI E 150 ACQUISTATI NUOVI

Tua si riorganizza in vista della riapertura delle scuole con 280 autobus dai privati e 150 acquistati nuovi nell'ultimo anno per ammodernare il parco mezzi. Si riorganizza anche con percorsi ad hoc all'interno delle città per evitare i sovraccarichi di traffico. E' questo il piano che Tua, l'azienda unica di trasporto pubblico abruzzese per gestire la ripartenza delle scuole prevista per il 24 settembre. Lo annuncia, al Messaggero, il presidente, Gianfranco Giuliante. La novità delle ultime ore è la possibilità, decisa a livello nazionale, che sui mezzi si viaggi all'80 per cento della capienza massima; addirittura, in alcuni casi, si potrà anche a capienza piena.

In ogni caso Tua ha lanciato un bando di gara da 5,1 milioni di euro per subaffidare ai privati servizi per un totale di 280 autobus. Così suddivisi per ambiti territoriali: L'Aquila 26, Avezzano 40, Sulmona 23, Teramo 35, Giulianova 20, Pescara 63, Chieti 30, Lanciano 43.

E' in corso l'interlocuzione con i vari istituti e con le quattro Province per tarare al meglio il servizio, rivelando che quella di Teramo si è dimostrata la più ricettiva mentre dagli altri è arrivata una scarsa attenzione.