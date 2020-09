FOTO / ECCO LE CONDIZIONI DI VIA COPPA ZUCCARI (VILLA MOSCA), I RESIDENTI CHIEDONO L'INTERVENTO URGENTE DEL COMUNE

Sono un Residente di Villa Mosca, mi permetto di scrivervi per chiedere se ci aiutate a segnalare, denunciare la situazione davvero indecorosa e sempre più pericolosa del tratto iniziale di VIA COPPA ZUCCARI (Villa Mosca, adiacente V. B. Croce, dietro casa dei Cavallari) come da foto allegate. C'è una continua perdita d'acqua dal ciglio laterale della strada da almeno 2 ANNI (segnalata da infinite email all'URP del Comune e dai Vigili Urbani) che sta pian piano facendo sprofondare l'UNICA via di accesso dell'intera zona.

E nessuno risponde. Giriamo la segnalazione all'assessore Valdo Di Bonaventura