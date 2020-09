ECOISOLE NELLE FRAZIONI, GLI INCONTRI DEL COMUNE

Prosegue il ciclo di incontri organizzati dall’amministrazione comunale, in particolare dagli assessori alla Partecipazione Sara Falini e all’Ambiente Martina Maranella, in collaborazione con la Teramo Ambiente, per favorire la conoscenza del nuovo servizio di igiene urbana. Il calendario dei nuovi incontri.

Lunedì 7 Settembre Ore 19:00 - Villa Fachini, Villa Tofo e tratto Sp 17 –

Campo Sportivo di Villa Tofo.

Lunedì 7 Settembre Ore 21:00 – S. Atto, Saccoccia, Villa Turri, Villa Ferretti e Chiareto -

Piazzetta di Sant’atto.

Mercoledì 9 Settembre Ore 19.00 - Colleminuccio, Galleotti, S.Pietro ad Lacum e Colleatterrato Alto -

Campetto di Colleatterrato Alto.

Mercoledì 9 Settembre Ore 21.00 - Varano, Colle S. Maria, Monticelli e Ponzano -

Campo di Varano.

Lunedì 14 Settembre Ore 19:00 Castrogno, Viola, Cannelli e Sciusciano -

Piazza di Viola.

Lunedì 14 Settembre Ore 21:00 - Villa Marini, Nepezzano e Villa Schiavoni -

Piazza di Nepezzano.

Mercoledì 16 Settembre Ore 19.00 - Putignano, Villa Gesso, Case Ater Villa Gesso, Garrano Alto e Basso, C.Da Cecco, Rupo e Magnanella -

Scuola di Magnanella.

Mercoledì 16 Settembre Ore 21.00 - Collecaruno, Pantaneto, Castagneto, Piane Delfico, Colle Marino, Fonte Del Latte e Scapriano

Piazza Eleuterio Di Eleuterio.

Lunedì 21 Settembre Ore 19:00 - Spiano, Casette e Rapino –

Area antistante la scuola di Rapino.

Lunedì 21 Settembre Ore 21:00 - Frondarola, Case Ater Frondarola e Rocciano -

Piazza di Frondarola.

Mercoledì 23 Settembre Ore 18.00 - Forcella, Collecchio e Caprafico -

Piazza di Forcella.

Mercoledì 23 Settembre Ore 21.00 – Bivio Miano Villa Stanchieri, Villa Romita, Miano, Sparazzano –

Piazza di Miano.

Lunedì 28 Settembre Ore 19:00 - Specola, La Torre, Poggio S.Vittorino, Poggio Cono, C.da San Egidio, C.da Sorrenti, Cerreto, Secciola, C.Da Zaraca, C.da Castellana -

Piazza di Poggio San Vittorino.

Lunedì 28 Settembre Ore 21:00 - Villa Vomano, Case Ater Villa Vomano e Sardinara -

Piazza di Villa Vomano.

Mercoledì 30 Settembre Ore 21:00 – Valle S.Giovanni/Travazzano, Villa Butteri, Cauccio, C.da Malle, Villa Ripa, Case Ater Villa Ripa, Tordinia –

Piazza di Valle San Giovanni.

In caso di avverse condizioni meteorologiche, gli incontri si terranno presso il Parco della Scienza alla stessa ora.